Le dichiarazioni del tecnico spagnolo in conferenza stampa al termine della gara contro il Pisa

Gianni Pampinella Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 17:46)

Intervenuto in conferenza stampa al termine della goleada rifilata al Como, Cesc Fabregas ha parlato della gara e non ha risparmiato critiche al ruolo che hanno i social.

"Divertimento è la parola chiave. Per sfortuna oggi si vede la pressione che ha un giocatore. I social stanno ammazzando tantissima gente, il talento, il carattere, perché sono persone diverse, hanno bisogno un po' più di amore. C'è chi ha bisogno di pacche sulle spalle. La parola chiave è divertirsi in senso responsabile, nel competere, nel vincere i duelli, giocando la palla e muovendoti. Penso che la squadra dimostra che lo può fare".

"Dobbiamo continuare così, fortunati a vivere in un contesto dove si può fare. La società è forte, l'allenatore ha responsabilità e se sbaglio è sempre colpa mia, vogliamo fare le cose alla nostra maniera, i giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi, ci sono io che mangio la m... Devono sfruttare il loro talento in campo. Ci sono vittorie e vittorie, oggi è stata una vittoria importantissima".