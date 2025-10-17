Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Tutti parlano di obiettivo Champions perché porta un sacco di soldi: nessuno parla dello scudetto, sembra non interessi. Tutti parlano del quarto posto e il motivo è questo. Tutte partecipano con quell'obiettivo. Gli obiettivi tecnici sono diversi e vanno valutati partita per partita e stagione per stagione: per adesso siamo in una buona posizione, cerchiamo di giocarcela bene.

Il traguardo importante è giocare una partita di livello domani: l'Inter indubbiamente è la migliore squadra col Napoli, è una squadra straordinaria per quello che ha fatto in campionato e in Champions. Arrivarci in questo modo è un traguardo. Inter poco leggibile nelle ultime partite contro di me? Non è questione di essere leggibile: quando la Juve era molto forte era molto difficile batterla. Quando l'Inter è diventata molto forte è diventato molto difficile batterla: ma non solo per l'Atalanta, ma per tutte quante. Quando l'Inter era meno forte ci si riusciva di più. Dal punto di vista tattico le squadre si conoscono tutte bene, il 4-0 dell'anno scorso è stata una brutta sconfitta, altre volte sono state più equilibrate.

Sicuramente incontriamo una squadra di grande valore, è una bella sfida per noi per misurarci: contro i migliori vedi quanto puoi essere competitivo. La cosa più importante è fare una partita di livello, coraggiosa, competitiva contro una squadra che è tra le migliori in Europa. L'Inter è una squadra molto ampia, non so delle loro assenze ma non mi sembrano tante: mi aspetto una squadra molto determinata che vuole recuperare qualche punto perso e che voglia ristabilire le graduatorie del campionato. Verrà qua per giocare e cercare di vincere per riportarsi in alto".