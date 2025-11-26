"Numericamente possiamo far fronte a 2-3 competizioni. Non vogliamo lasciare niente e andare avanti il più possibile", dice Gasperini

Matteo Pifferi Redattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 17:16)

"Per noi è una partita importante, perché perdendo le due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione. Dobbiamo rimediare e non si possono aspettare le prossime partite". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Europa League contro i danesi del Midtjylland.

"La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli e va presa con le molle - ha aggiunto -. Siamo concentrati sull'Europa League". E poi ancora: "Numericamente possiamo far fronte a 2-3 competizioni. Non vogliamo lasciare niente e andare avanti il più possibile, è il modo migliore per crescere. L'unica cosa che può limitarci sono gli infortuni".

Parlando dei possibili recuperi di Dybala e Bailey ha spiegato: "L'importante è che loro siano guariti. Hanno fatto ieri il primo allenamento con la squadra. Se tutto va bene saranno a disposizione. Poi i minutaggi sono relativi, conta che stiano bene".

Gasperini ha concluso parlando del Midtjylland: "Sono una bella squadra e con tanti giovani interessanti, il loro primo posto è meritato. La Danimarca, così come Norvegia e gli altri paesi scandinavi sono cresciuti. Hanno fisicità da sempre e ora ci hanno aggiunto qualità e tecnica. Si sono evoluti bene. Si vede anche con le nazionali. Anche con gli altri paesi europei non c'è più quella disparità di un tempo, non solo con l'Italia".