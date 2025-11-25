Il capitano nerazzurro accompagna Cristian Chivu nell'ultimo appuntamento della vigilia della gara di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 20:03)

L'Inter è arrivata a Madrid. Cristian Chivu si è subito diretto allo stadio per la conferenza stampa di rito. Con lui Lautaro Martinez, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908.it. Qui le considerazioni del capitano nerazzurro:

Qual è il tuo sentimento dopo il derby e prima di questa partita contro l'ultima ad avervi eliminato in scontro diretto.

"Avversario di grande valore, in uno stadio in cui i tifosi si fanno sentire. Sappiamo cosa significa per noi questa partita, dopo domenica in cui meritavamo qualcosina in più, ma abbiamo voltato pagina. E pensiamo a domani".

Cosa ricordi della sconfitta del 2024?

“Quella partita è il passato, ci ha fatto imparare tanto. Con Julian Alvarez ci sentiamo spesso, ho un rapporto di amicizia. Sono contento di come aiuta il suo club e come aiuta la nazionale”.

Cosa cambia per te?

"Sono cose che dicono. Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io cerco di essere sereno, di aiutare il mister, di dare allegria ai tifosi. Sono a posto così".

Come vedi l’Atletico Madrid?

“Sta vivendo un grande momento. Ne parliamo tanto in nazionale, ci sono diversi giocatori che vengono da questa squadra. Non parliamo del futuro, parliamo del presente e di tutto ciò che stanno vivendo”.

Cosa significa sfidare altri argentini domani?

“Parliamo tanto tra di noi quando siamo insieme, domani saremo rivali. Ognuno difenderà la sua maglia, la sua squadra. A fine partita ci abbracceremo, ma in partita saremo rivali”.

Cosa significa affrontare l'Atletico?

"Vogliono fare bella figura davanti al loro pubblico, sappiamo quanto siano forti e che tipo di partita faranno".

Cosa significa in questo contesto affrontare l’Atletico?

“Queste partite per un attaccante sono speciali, io provo a dare sempre il meglio di me e aiutare i compagni per fare una grande partita”.

Ti pesa che si parli tanto della tenuta mentale della squadra?

"Sono convinto che questa squadra stia bene, ha tanta forza. Affronteremo domani una squadra importante come l’Atletico, siamo pronti per cercare di portare punti in Italia. Saranno importanti per noi”.