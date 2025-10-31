L'ex Inter, infatti, ha fatto un autogol contro il Lens e, tre giorni prima, aveva deviato in rete il tiro di Alisson Santos per la vittoria dello Sporting in Champions League.

"Se c'è paura? Mi dispiacerebbe perdere ad Auxerre, ma sono nel calcio da molto tempo. Ci sono momenti, devo ripetermi, in cui tutto è facile e altri in cui è più difficile. Stai giocando alla grande e poi capita che Emerson, per esempio, non so quanti cartellini gialli abbia ricevuto per simulazione in carriera, ma ha ribaltato la nostra partita contro lo Sporting.