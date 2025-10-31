Il Marsiglia è scivolato al terzo posto in classifica in Ligue 1 dopo il pareggio-beffa contro l'Angers, arrivato quasi all'ultima azione. Due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre per l'OM, con Pavard protagonista in negativo.
partite
Marsiglia, 3 partite senza vincere. De Zerbi: “Non so quante volte sia capitato che Pavard…”
L'ex Inter, infatti, ha fatto un autogol contro il Lens e, tre giorni prima, aveva deviato in rete il tiro di Alisson Santos per la vittoria dello Sporting in Champions League.
Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa prima del match con l'Auxerre, ha parlato anche dell'imprevedibilità di certi episodi:
"Se c'è paura? Mi dispiacerebbe perdere ad Auxerre, ma sono nel calcio da molto tempo. Ci sono momenti, devo ripetermi, in cui tutto è facile e altri in cui è più difficile. Stai giocando alla grande e poi capita che Emerson, per esempio, non so quanti cartellini gialli abbia ricevuto per simulazione in carriera, ma ha ribaltato la nostra partita contro lo Sporting.
Non so quante volte Pavard abbia segnato due autogol di fila in tre giorni in carriera. Bisogna vedere le cose più chiaramente ed avere più equilibrio, non pensare solo alla singola partita. Un allenatore è sempre in pericolo, la sua panchina è sempre in bilico. Ho paura quando non riesco a dare il massimo, faccio errori ma penso di impegnarmi abbastanza per dare tutto"
(rmcsport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA