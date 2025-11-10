FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Gattuso: “Barella salterà la prima partita. Esposito? Quando sbaglia un’occasione…”

partite

Gattuso: “Barella salterà la prima partita. Esposito? Quando sbaglia un’occasione…”

Gattuso: “Barella salterà la prima partita. Esposito? Quando sbaglia un’occasione…” - immagine 1
Il ct dell'Italia ha parlato in conferenza stampa per presentare le prossime gare contro Moldavia e Norvegia
Fabio Alampi Redattore 

Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa per presentare le prossime gare di qualificazione al Mondiale contro Moldavia e Norvegia: "Non sarà una scampagnata, voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che hanno avuto poco spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia".

Gattuso: “Barella salterà la prima partita. Esposito? Quando sbaglia un’occasione…”- immagine 2
Getty Images

Stai cercando o hai trovato un regista? E come gestirai le diffide?

"Barella è con noi e salterà la prima per squalifica. Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per l'eventuale semifinale playoff: vedo difficile che possa giocare contro la Norvegia. Locatelli per me è un regista, Ricci idem".

LEGGI ANCHE

Scamacca ha caratteristiche diverse da Kean e Retegui: con chi lo affiancheresti?

"Non ha la dinamicità di Pio e Retegui, ma entrambi come Kean amano muoversi e Scamacca potrebbe accompagnarli tutti. Non c'è un attaccante ideale che possa giocargli vicino".

Gattuso: “Barella salterà la prima partita. Esposito? Quando sbaglia un’occasione…”- immagine 3
Getty Images

Pensa che il calcio degli italiani sia in crisi?

"Quando faccio i complimenti a Italiano e Gasperini mi riferisco a un loro calcio di livello. Certo è che in Premier fanno un altro calcio, ma la Serie A è molto impegnativa e abbiamo allenatori molto preparati. Se non ti inventi una giocata diventa molto difficile. E nelle prime 5-6 squadre ci sono solo 1-2 italiani da seguire. La mia difficoltà è su questo, non sul campionato. Pio? Pensate che peso possa avere un ragazzo di 20 anni quando sbaglia un'occasione. E Raspadori gioca pochissimo, questo mi fa stare male... Di questo dovremmo parlare, non che il nostro campionato faccia schifo. Avere qualche stadio più bello aiuterebbe, ma il nostro campionato resta molto difficile".

Leggi anche
Conte pesantissimo: “Non voglio accompagnare un morto. Voglio parlare col club perché...
Lazio, Cataldi: “Inter la più forte del campionato, gara che insegna tanto. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA