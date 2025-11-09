Lazio, Cataldi: “Inter la più forte del campionato, gara che insegna tanto. La pressione…”

Le parole del calciatore biancoceleste al triplice fischio del match di stasera contro l'Inter al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 23:59)

Non solo Maurizio Sarri. Dalla sponda biancoceleste giungono anche le parole di Danilo Cataldi, pronunciate in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it. "Non siamo usciti dalla partita, contro la squadra più forte del campionato. Ci deve insegnare tanto e aiutare nel percorso. Davanti manca sempre qualcosa? E' la fase in cui dobbiamo crescere di più. Dalle uscite da dietro al tenere la palla quando abbiamo più possibilità da fare. La squadra è ordinata in campo, ma per correre di meno dobbiamo crescere dal punto di vista del possesso palla. Su questo dobbiamo lavorare.

Siamo diversi rispetto a qualche anno fa, più di palleggio che di strappo, ma possiamo ancora migliorare su certi aspetti. Se avvertiamo la pressione? Quando si gioca per la Lazio le pressioni ci sono, non ci possiamo accontentare di fare una stagione anonima. Dobbiamo fare il massimo, questo mese può darci insegnamento. Per tanto tempo ci siamo allenati in 13-14, non è stato facile. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nell'ultimo mese, sperando di recuperare giocatori importanti e facendo uno step importante per migliorare la classifica.

Mercato di gennaio? Domanda difficile, non siamo a conoscenza di certe cose. Non è il nostro mestiere, noi andiamo in campo e dobbiamo dare il massimo. Non so a gennaio come si evolverà la situazione rispetto a questa estate”.