Genoa, De Rossi: “Contro Inter e Atalanta due buone prestazioni. Non ci abbattiamo”

Marco Macca
L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì dell'Olimpico contro la Roma. Nel corso del suo intervento, l'ex giallorosso è tornato anche sulla sconfitta in campionato contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Ha detto dopo l'Atalanta avevate il cuore spezzato.

—  

"Non è facile ma è la parte importantissima del nostro lavoro. Contro Inter e Atalanta sono state buone prestazioni ma due prestazioni diverse. Contro la Dea per esempio è stata una grande partita, non meritavamo di perdere e la gara va analizzata, non solo il risultato. Da lì ad essere euforici per due sconfitte ce ne passa. Non ci abbattiamo neanche. C’è tempo per andare benissimo e tempo per andare malissimo. Come andazzo siamo partiti bene ma abbiamo ancora tempo per rovinare tutto e per fare un finale di stagione da sogno".

La delusione contro l'Atalanta incide secondo te?

—  

"Incide sempre. Il calcio è così, si equilibra. Per quello che io sono contento delle prestazioni che abbiamo fatte perché attraverso quelle prestazioni che abbiamo fatte perché attraverso quelle prestazioni alla lunga tireremo fuori i punti che ci servono".

(Fonte: TMW)

