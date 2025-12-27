L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì dell'Olimpico contro la Roma. Nel corso del suo intervento, l'ex giallorosso è tornato anche sulla sconfitta in campionato contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Genoa, De Rossi: “Contro Inter e Atalanta due buone prestazioni. Non ci abbattiamo”
Ha detto dopo l'Atalanta avevate il cuore spezzato.—
"Non è facile ma è la parte importantissima del nostro lavoro. Contro Inter e Atalanta sono state buone prestazioni ma due prestazioni diverse. Contro la Dea per esempio è stata una grande partita, non meritavamo di perdere e la gara va analizzata, non solo il risultato. Da lì ad essere euforici per due sconfitte ce ne passa. Non ci abbattiamo neanche. C’è tempo per andare benissimo e tempo per andare malissimo. Come andazzo siamo partiti bene ma abbiamo ancora tempo per rovinare tutto e per fare un finale di stagione da sogno".
La delusione contro l'Atalanta incide secondo te?—
"Incide sempre. Il calcio è così, si equilibra. Per quello che io sono contento delle prestazioni che abbiamo fatte perché attraverso quelle prestazioni che abbiamo fatte perché attraverso quelle prestazioni alla lunga tireremo fuori i punti che ci servono".
