Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio di Genoa-Inter di questo pomeriggio al Ferraris

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 21:04)

Triplice fischio di Genoa-Inter. Qui le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Marassi: "La perfezione non esiste, a me è piaciuta la prestazione e la qualità in uno stadio non semplice e contro una squadra in salute. Qui è sempre stato difficile per l'Inter, da 5 anni non si vinceva. Abbiamo messo qualità, carattere. Abbiamo alzato i giri del nostro lavoro e non solo dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista dell'agonismo. Potevamo evitare il gol, ma siamo rimasti in partita. Volevamo il 3-1, pur sapendo che avremmo dovuto prenderci qualche rischio, ma abbiamo concesso poco".

Finalmente primi in classifica.

"Finalmente si dice alla fine. Per ora ci prendiamo la prestazione, il carattere e il lavoro fatto in questi mesi. Ci prendiamo tutto quello che noi siamo, nonostante qualche mese fa ci davano per finiti, ottavi o decimi in classifica. Con lavoro, umiltà e con determinate cose battiamo colpo su colpo, cercheremo sempre di fare del nostro meglio".

Crescita di Bisseck il tuo manifesto.

"Voi parlate di Bisseck, io parlo di De Vrij. Voi parlate di Calhanoglu, io parlo di Ziello, Diouf e Frattesi, gente che magari ha avuto meno minuti per motivi che non sto qua a dire. Il gruppo è sano, ha tanta voglia, umiltà, qualità e può far meglio".

Chi recuperi per Riyadh?

"Darmian verrà con noi, ma non credo sarà pronto. Calhanoglu non ha fatto ancora nessun allenamento: non ha niente di grave, ma verrà valutato nei prossimi giorni".

Hai chiesto furore agonistico?

"Dal punto di vista dell'agonismo abbiamo messo per 90' quello che era il nostro mantra, consapevoli che bisogna aumentare i giri in uno stadio del genere. Lo stiamo facendo bene da un bel po'. Lo abbiamo fatto con Como, Lazio, Liverpool e anche a Madrid. Una squadra come la nostra ha qualità e non dobbiamo dimenticarlo".

Si piace troppo la squadra certe volte?

"C'è sempre qualcosa su cui migliorare, ma sono scelte loro. A volte fanno cose concrete, altre invece cose un po' più belle. Sto lavorando per togliere alcune cose, ma ho fatto anche io alcune cose e so che non è semplice togliere delle cose. So che da quando sono arrivato mi hanno dato retta e hanno cercato di accontentarmi dal punto di vista del carattere, della motivazione e della personalità".