Inter, Zielinski: “Primi? Vogliamo esserlo a fine stagione. L’anno scorso per me…”

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Piotr Zielinski, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio di Genoa-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Marassi:

"Sempre bello vedere l'Inter in vetta, ma mancano tantissime partite. Ci sarà da soffrire, sperando di vincere più partite possibili. Vogliamo essere in vetta a fine campionato. Il primo anno per me è stato complicato, ho avuto problemini all'inizio e poi quelli più gravi. Non sono riuscito a esprimermi al meglio, ma lasciamo alle spalle la scorsa stagione. L'importante è adesso, si può sempre migliorare. Dobbiamo dare tutti continuità