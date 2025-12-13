Alla vigilia della trasferta al Dall'Ara contro il Bologna, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca Redattore 13 dicembre - 18:30

Alla vigilia della trasferta al Dall'Ara contro il Bologna, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa:

Sulle parole di John Elkann? — "Anche se sono arrivato da poco tempo, posso coinvolgere tutta la squadra. Fa piacere sentire ancora la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club. Dà a noi dare forma e sostanza a questa passione onorando il passato e costruendo il futuro dello stesso livello e anche migliore come ci ha detto Elkann quando ci è venuto a trovare".

La Juve ha sempre fatto fatica negli scontri diretti... — "Probabilmente la personalità è un elemento fondamentale nel calcio. Se una volta aveva personalità chi rischiava la giocata ora ci vuole nell'accettare la partita a tutto campo, nell'andare a indirizzarli negli spazi dove tu vuoi al di là del gesto tecnico. La partita va riempita di quello che serve nel calcio moderno e noi dobbiamo fare passi in avanti in queste cose. Ormai fanno tutti così e diventa una costante quella di sapersi ritagliare dove voglio andare, per avere un voto sufficiente in pagella basta una giocata, per fare una partita da campioni bisogna stare dentro il cuore della squadra per 90' e vicino al pallone. Una giocata sola non basta più, ora è un altro il modo di ragionare".

Ha sentito Elkann? Quando ci vorrà per vincere? — "Ho sentito e visto John Elkann. L'ho visto ieri e ogni tanto mi manda i suoi pensieri e sono cose che mi fanno piacere. Oggi ha parlato di futuro e dobbiamo avere in mente quel pensiero lì. Quando fai parte della Juve devi pensare al massimo che si può realizzare e stare nella tavolo rotonda".

(Fonte: TMW)