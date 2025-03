Gian Piero Gasperini non ha nemmeno voluto sentire la domanda che gli ha fatto il giornalista di Skysport, Massimiliano Nebuloni. Anche perché, dopo la vittoria per quattro a zero contro la Juve, era una domanda coerente e normalissima. Il giornalista gli aveva chiesto un giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi e quanto potesse incidere sul resto del campionato una partita del genere, contro una diretta concorrente, a livello di autostima. «Sono già stato chiaro con te, quindi scrivi quello che vuoi», la risposta del tecnico dell'Atalanta. Un segnale su una discussione precedente rispetto a quel momento con il giornalista che non aveva certo detto chissà che in occasione della conferenza stampa.

La domanda del giornalista a Motta

Mister Gasperini non è stato l'unico ad alterarsi con un giornalista però. Dall'altra parte, e forse ne aveva più motivi, Thiago Motta, chiamato a commentare la sconfitta contro i bergamaschi. Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, gli ha chiesto se fosse incavolato, arrabbiato per la sconfitta: "Non so se hai particolare autocontrollo, immagino non serva a molto lanciare una bottiglietta al muro, ma ci dici che non parli con i ragazzi dopo la sconfitta e anche in tv, ti chiedono se è peggio di quella con l'Empoli e tu parli di questo risultato come se fosse un due a uno con l'Atalanta, ma è una quattro a zero che non arrivava dagli anni '60. Ti chiedo se sei incavolato, se è come un meteorite, non è da tutti i giorni perdere 4-0...".