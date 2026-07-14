Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Giuntoli: “Palestra? C’erano due grandi club, noi corretti con tutti e siamo contenti che…”
partite
Giuntoli: “Palestra? C’erano due grandi club, noi corretti con tutti e siamo contenti che…”
Il nuovo ds dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha risposto così alla domanda sull'affare Marco Palestra sfumato con l'Inter e accasatosi poi al Chelsea
Nel corso della conferenza stampa di oggi, il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha risposto così alla domanda sull'affare Marco Palestra sfumato con l'Inter e accasatosi poi al Chelsea.
"Cos'è successo? È stata una trattativa aperta e siamo stati corretti in tutto. C'era la concorrenza per il calciatore: si tratta di due club così importanti, di grande visibilità. Noi siamo stati super corretti con tutte e due e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League".
(TuttoAtalanta)
© RIPRODUZIONE RISERVATA