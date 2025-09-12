Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso dell'ultima conferenza stampa ha parlato anche di Manuel Akanji, recentemente passato all'Inter: "Penso che Ederson, Gundogan e Akanji meritino delle parole, sarebbe stato impensabile fare quello che abbiamo fatto in questi anni senza di loro.
Guardiola: “Akanji per diverse ragioni non è più qui. Gli auguro il meglio”
Il tecnico del Manchester City ha voluto salutare in conferenza stampa il difensore svizzero, recentemente passato all'Inter
Akanji per diverse ragioni non è qui. Auguro personalmente il meglio a tutti loro perché ci hanno aiutato molto a essere quello che siamo".
