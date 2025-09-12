FC Inter 1908
Guardiola: “Akanji per diverse ragioni non è più qui. Gli auguro il meglio”

Il tecnico del Manchester City ha voluto salutare in conferenza stampa il difensore svizzero, recentemente passato all'Inter
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso dell'ultima conferenza stampa ha parlato anche di Manuel Akanji, recentemente passato all'Inter: "Penso che Ederson, Gundogan e Akanji meritino delle parole, sarebbe stato impensabile fare quello che abbiamo fatto in questi anni senza di loro.

Akanji per diverse ragioni non è qui. Auguro personalmente il meglio a tutti loro perché ci hanno aiutato molto a essere quello che siamo".

