Guardiola: “Dimostriamo che il City resta una squadra speciale. Col Real…”

Tornando a parlare dei suoi, Guardiola ha detto di avere ancora piena fiducia nonostante le difficoltà in questa stagione: "Mi fido totalmente di giocatori che ci hanno regalato un decennio incredibile, vincendo tanto e giocando a livelli elevati - ha sottolineato - e so di cosa siamo ancora capaci". Guardando al Real, il tecnico del City ha detto che è "impossibile controllare per 180 minuti giocatori eccezionali come Bellingham, Mbappè, Rodrygo e Vinicius, quindi dobbiamo ridurre il loro coinvolgimento il più possibile, ma occorre accettare la situazione. Cercheremo di imporre il nostro gioco e di essere intelligenti, soprattutto domani, dobbiamo giocare per ottenere un buon risultato in vista del ritorno", ha concluso.