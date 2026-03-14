Il tecnico del Milan, Massiliano Allegri, durante la conferenza stampa ha parlato anche della lotta con l'Inter per lo scudetto

Andrea Della Sala Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 12:32)

Il tecnico del Milan, Massiliano Allegri, durante la conferenza stampa ha parlato anche della lotta con l'Inter per lo scudetto

EUFORIA - "Dopo la partita tutti contenti per aver vinto il derby e per i tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. La squadra si è poi presentata in modo sereno e tranquillo. Lazio difficile da affrontare, ha giocatori di ottima tecnica. Importante perché bisogna fare un altro passetto davanti. Arrivati a 60, altro obiettivo di arrivare a 70".

SCUDETTO - "Non è questione di provare a vincere lo scudetto, dobbiamo vincere altre partite perché 60 punti non bastano. Davanti Inter ha 7 punti di vantaggio, ha dimostrato di essere la migliore. Poi abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Sicuramente per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite".

SOSTITUTO RABIOT - "I numeri sono fatti per essere abbattuti, domani giocherà non so chi tra Jashari e Ricci. Importante che la squadra faccia prestazione da squadra con ordine e organizzazione difensiva. Domani fortunatamente avremo lo stadio pieno, ci saranno 10 mila tifosi del Milan ed è molto importante. Indipendentemente dai risultati delle altre dobbiamo fare punti. Se facciamo il nostro quelle dietro non possono prenderci".

GIMENEZ - "Gimenez non sarà convocato, oggi farà mezzo allenamento con la squadra. Buona condizione a livello psicologico, abbiamo bisogno di giocatori che fanno gol in questa ultima parte di stagione".

RIMONTA - "Rimonta fattibile? C'è solo un modo solo con cui possiamo raggiungere l'Inter: che loro perdano e noi vinciamo le partite. I fatti diranno se siamo stati bravi a vincere tante partite e se loro avranno perso punti".

LAZIO - "Partita difficile, concedono poco. Per caratteristiche dei loro giocatori sono bravi in ripartenza, servirà una buona fase difensiva. Per loro partita importante, cercheranno di battere il Milan. Per noi importante fare un altro passettino avanti e arrivare alla sosta nelle migliori condizioni".

CHAMPIONS - "Il calcio è bello perché è opinabile, ogni anno cambiano le cose. Questo format è divertente da una parte, ci sono tante partite e rischi di trovarti da una parte o dall'altra. Quest'anno a sinistra tante squadre forti, dalla parte destra meno squadre forti. Magari l'anno prossimo sarà diverso. L'importante è giocarla, non c'è una regola".

PULISIC - "L'attaccante deve fare gol, fisicamente sta meglio. Nel derby buona partita, è in continua crescita. Nkunku sta molto bene, anche Leao e Fullkrug, davanti sono sereno".

CALMA - "La forza che dobbiamo avere noi è quella di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi. Una squadra non è più brava o meno brava a seconda dei risultati. I valori sono sempre quelli. Percorso buono, non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, siamo arrivati a marzo a giocarci le chance dei primi 4 posti, obiettivo prefissato a inizio stagione. Ora si decide la stagione, poi non c'è più tempo per recuperare. A febbraio iniziano gli obiettivi, incominciano le cose serie".

FOFANA - "Ha fatto gli assist, manca il gol, arriverà anche per lui".

QUOTA - "Con 75 punti la Champions è quasi matematica. Con la Lazio abbiamo vinto in casa e abbiamo rischiato. In Coppa Italia abbiamo rischiato meno, ci siamo un pochino addormentati sul gol".

PAROLA SCUDETTO - "L'ambizione non è lo scudetto, ma fare il massimo delle nostre potenzialità. Poi se ci sono squadre migliori di noi lo vedremo a fine campionato. Il campionato è un percorso talmente lungo dove vince la migliore dell'annata".

CONTINUITÀ - "Bisogna avere la convinzione di dover fare altri risultati. Quello fatto fino a domenica rimane, ora un'altra partita con tre punti in palio che bisogna cercare di prendere".

AVVERSARI - "La Lazio chiude molto bene gli spazi, nello stesso tempo quando hanno spazio hanno giocatori che a campo aperto hanno molta tecnica".