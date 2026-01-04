FC Inter 1908
Kolarov: “Grande partita, più della Supercoppa. Guida? Ecco dove migliorare, cioè…”

Triplice fischio al Meazza per Inter-Bologna. Al posto di Cristian Chivu, arrivato al 90' senza voce, si è presentato il suo vice Kolarov
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Triplice fischio al Meazza per Inter-Bologna. Al posto di Cristian Chivu, arrivato al 90' senza voce, nella conferenza stampa di rito nel post partita si è presentato il suo vice Kolarov. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Difesa a 4 stasera? L'abbiamo preparata così, sia stasera che a Riyad. Volevamo che Luis uscisse sul loro terzino sinistro, sono scalate provate in allenamento e secondo noi erano andate già bene in Supercoppa".

E' stata la miglior Inter della vostra gestione?

"La prima sensazione è che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto sempre un gran calcio, a volte ci è mancata un po' di lucidità sotto porta, ma abbiamo fatto una grande partita anche in Supercoppa contro di loro. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita di altissimo livello contro una squadra molto difficile da affrontare".

Voto alla partita di Lautaro?

"Purtroppo e per fortuna non faccio il giornalista, dovete impegnarvi voi. Per me è più che importante, non sbaglia mai un allenamento. E' un grandissimo giocatore e un esempio per tutti noi".

In cosa è migliorabile l'Inter?

"C'è sempre da migliorare su tanti punti di vista. Noi cerchiamo di essere perfetti, sapendo che è impossibile. Dopo una gran partita, a me il gol subito non è piaciuto. Siamo sulla nostra strada, cercando di migliorare in ogni aspetto possibile. Oggi abbiamo aggiunto qualcosina in più rispetto a Riyad, bisogna farlo sempre. Abbiamo grande disponibilità in allenamento, noi guardiamo tanto ciò che succede in allenamento. Dal girone di ritorno sarà un altro campionato, bisogna tenere tutto sotto controllo".

Siete stati bravi a calmare la squadra dopo due ammonizioni criticate di Guida nel primo tempo.

"Dobbiamo migliorare in questo: non sprecare energie in cose che non possiamo cambiare. All'intervallo gli abbiamo detto su cosa avremmo dovuto migliorare e siamo rientrati in campo forte, trovando subito il secondo gol".

