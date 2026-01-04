Inter, Bisseck: “Grande stagione se giochiamo così. Io con Akanji e Bastoni…”

Prima di Cristian Chivu, in conferenza stampa nel post gara di Inter-Bologna dalla sponda nerazzurra si è presentato Yann Bisseck. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Per noi è importante aver vinto, abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto con la palla abbiamo dimostrato tanta qualità. Se continuiamo così, possiamo fare una grande stagione. Tu con Akanji e Bastoni date più solidità? Bisogna chiedere al mister. Tutti e tre siamo giocatori di alto livello, mi sento bene quando gioco con loro. Abbiamo la qualità per fare quello che il mister vuole. Rivincita personale dopo la supercoppa? Anche se faccio una bella gara devo sempre migliorare, penso di essere sulla strada giusta. Vogliamo vincere tutte le partite, siamo una squadra molto forte".