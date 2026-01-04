"L’Inter è una squadra che se non l’affronti a duemila poi rischi una serata del genere. Primo tempo bene, poi qui a San Siro se prendi gol diventa difficile riprenderla. Riguarderemo la partita, dobbiamo pensare a mercoledì perché ci servono punti per l’Europa. Il duello con Lautaro finito 1-1? Sempre bello confrontarsi con lui. Il centravanti vuole fare sempre gol, ma è più importante la squadra. Preferirei vincere senza segnare, voglio lavorare per la squadra e aiutare i compagni. Lautaro è fortissimo, si crea da solo 4-5 opportunità a partita. E’ bello guardarlo e poter imparare da lui. Momenti come quello che stiamo vivendo capitano, domani inizieremo a lavorare su quello che dobbiamo”.