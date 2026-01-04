FC Inter 1908
Bologna, Castro: “Inter squadra da affrontare a duemila. Il confronto con Lautaro…”

Bologna, Castro: “Inter squadra da affrontare a duemila. Il confronto con Lautaro…” - immagine 1
Le parole del giocatore rossoblù al triplice fischio di Inter-Bologna di stasera in conferenza stampa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Santiago Castro, autore del gol della bandiera del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. Qui le parole del giocatore, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "

"L’Inter è una squadra che se non l’affronti a duemila poi rischi una serata del genere. Primo tempo bene, poi qui a San Siro se prendi gol diventa difficile riprenderla. Riguarderemo la partita, dobbiamo pensare a mercoledì perché ci servono punti per l’Europa. Il duello con Lautaro finito 1-1? Sempre bello confrontarsi con lui. Il centravanti vuole fare sempre gol, ma è più importante la squadra. Preferirei vincere senza segnare, voglio lavorare per la squadra e aiutare i compagni. Lautaro è fortissimo, si crea da solo 4-5 opportunità a partita. E’ bello guardarlo e poter imparare da lui. Momenti come quello che stiamo vivendo capitano, domani inizieremo a lavorare su quello che dobbiamo”.

