Tra i casi da risolvere in tema di mercato in casa Inter c'è anche quello legato al futuro di Benjamin Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia.
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Chivu: “Pavard resta all’Inter? Valutiamo. Le nostre scelte l’anno scorso….”
Intercettato da alcuni tifosi in occasione delle visite mediche al Coni, il difensore transalpino ha risposto sulla sua possibile permanenza, aprendo alla possibilità di restare in nerazzurro: "Se mi vogliono, si".
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In occasione della conferenza stampa d'inizio stagione, Cristian Chivu ha chiarito la posizione del club nerazzurro proprio in merito al futuro di Benjamin Pavard e alla possibile permanenza a Milano, in un reparto in cui Chivu attende rinforzi dopo gli addi di Acerbi e De Vrij, oltre al jolly Darmian.
Esistono possibilità di trattenere Pavard?
“È un giocatore nostro, sappiamo quelle che sono state le nostre scelte l’anno scorso. Avremo modo di vederlo lavorare e prenderemo decisioni”.
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