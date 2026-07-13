Chivu: “Pavard resta all’Inter? Valutiamo. Le nostre scelte l’anno scorso….”

Il tecnico dell'Inter non ha escluso la permanenza in nerazzurro del difensore francese, reduce dal prestito al Marsiglia

Intercettato da alcuni tifosi in occasione delle visite mediche al Coni, il difensore transalpino ha risposto sulla sua possibile permanenza, aprendo alla possibilità di restare in nerazzurro: "Se mi vogliono, si".

In occasione della conferenza stampa d'inizio stagione, Cristian Chivu ha chiarito la posizione del club nerazzurro proprio in merito al futuro di Benjamin Pavard e alla possibile permanenza a Milano, in un reparto in cui Chivu attende rinforzi dopo gli addi di Acerbi e De Vrij, oltre al jolly Darmian.