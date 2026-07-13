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Inter, Chivu: “Diouf? Devo convincerlo perché ho la pazza idea di…”
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è soffermato anche sulla situazione di Andy Diouf, svelando i progetti nei suoi confronti. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:
"Il jolly è nelle carte, noi abbiamo a che fare con giocatori. Io ho questa pazza idea di farlo diventare quinto, ha fatto vedere in determinate partite per spensieratezza, grinta e coraggio, soprattutto negli ultimi 20 metri, di poterlo fare. Ha cambiato partite come quella con il Como in semifinale di Coppa Italia".
"Non voglio togliergli le sue certezze, dovrò essere bravo a convincerlo a fare determinate cose, ma abbiamo uno staff molto preparato per fare questo lavoro. Ci saranno partite in cui magari sarà accontentato anche da mezzala, ma a me onestamente piace da quinto perché ha caratteristiche che a noi mancano".
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