Inter, Akanji: “Grande prova stasera. Liverpool da non sottovalutare”

"E' stata una partita molto bella, non so se sia l'Inter più bella della stagione. Abbiamo comunque regalato una soddisfazione importante ai nostri tifosi. Cosa non fare contro il Liverpool? Stanno vivendo un momento delicato, ma non vanno sottovalutati. Noi giochiamo in casa, dobbiamo dare del nostro meglio. Saremo pronti per un'altra grande performance. Possibile Svizzera-Italia? Sì, ne abbiamo parlato nello spogliatoio, ne abbiamo scherzato. Sono felice di questo, spero di giocare contro i miei compagni, dipende da loro. Spero di affrontarli e batterli".