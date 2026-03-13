Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, non ci sarà la conferenza stampa di Cristian Chivu. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che succede in assoluto, nella prima stagione all’Inter, "ma non era ancora successo che la società e l’allenatore decidessero di non comunicare al termine di una settimana “vuota” di partite".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Inter, niente conferenza di Chivu. Non era ancora successo che club e allenatore…
partite
Inter, niente conferenza di Chivu. Non era ancora successo che club e allenatore…
Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, non ci sarà la conferenza stampa del tecnico nerazzurro
"Evidentemente, dopo il derby di domenica scorsa che ha parzialmente riaperto il campionato, l’Inter preferisce restare in silenzio e concentrarsi sulla partita del riscatto. Chivu dovrebbe comunque parlare domani a San Siro prima del match ai microfoni di Dazn".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA