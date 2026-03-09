Milan, Rabiot: “Scudetto? Vedremo cosa farà ora l’Inter, 7 punti ancora tanti”

Adrien Rabiot, calciatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del derby Milan-Inter di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: “Oggi bella vittoria, siamo soddisfatti perché non è mai semplice vincere un derby. L’obiettivo è entrare in Champions, per questo era importante vincere stasera. Per il resto dobbiamo continuare così, cercando di non perdere troppi punti come fatto contro le piccole. Scudetto? Siamo a 7 punti, comunque sono tanti. Vedremo cosa farà l’Inter in queste giornate e più avanti se riusciremo a tenere il ritmo.
Le parole del calciatore rossonero al triplice fischio del derby di Milano disputato questa sera a San Siro
Il ginocchio? Sto bene, il turno di squalifica mi servirà per riposare, poi tornerò. Spero vinceremo anche a Roma, ho fiducia dei miei compagni. La squalifica stavolta è diversa dall'altra. Difficile fare tutte le partite senza prendere un giallo, sarebbe successo in un modo o nell'altro. Salterò questa partita e potrò recuperare bene per le altre".
