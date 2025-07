Inter, Marotta e Chivu in conferenza: data e ora dell’incontro con i giornalisti

" Lunedì 28 luglio alle 14, al BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/2026. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa", scrive il club nerazzurro sul sito ufficiale e spiega anche che la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e i canali digitali ufficiali del club. Vi riporteremo le parole del massimo dirigente nerazzurro e dell'allenatore anche noi minuto per minuto con i nostri inviati presenti in conferenza.

Tanti i giornalisti attesi. Per loro richieste di accredito per posti assegnati fino ad esaurimento. "Priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster, in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l'accesso a fotografi e operatori televisivi", scrive il club.