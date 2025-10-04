Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Cremonese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:12)

Inter-Cremonese è appena terminata. Cristian Chivu ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per analizzare quanto accaduto nei 90' del Meazza. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"Mi è piaciuto l'approccio alla partita, l'atteggiamento e la voglia di fare pressioni giuste. Mi è piaciuta anche la qualità che abbiamo messo nel gioco, la passione e il divertimento, sono cose che aiutano a far crescere un gruppo. C'è la pressione per la partita, così come il rispetto per l'avversario che ha avuto un inizio importante. Se lo sono guadagnati nel risultato. L'abbiamo trattata come tale, senza mai pensare che fosse una neopromossa. Mi fa piacere che si siano calati subito nella realtà di fare le cose per bene".

Risposte importanti da Bonny come da Pio.

"Sono giocatori importanti, calati subito in questa realtà. Ci sono due attaccanti di esperienza, loro stanno lavorando bene e si sono conquistati il rispetto dei compagni. C'era bisogno del loro apporto".

Maledici che la sosta arrivi adesso?

"Me la godo. Una settimana, poi inizierò a pensare alla Roma. So cosa rappresenta la nazionale per i miei giocatori, ci sono stato dentro anche io: c'è responsabilità, onore e orgoglio di rappresentare il Paese. Ci sono giocatori che non vedono l'ora, io sono felice per loro. Ogni tanto una pausa non fa male mai a nessuno. Quelli che restano qui si godono qualche giorno libero".

Cosa vuoi aggiungere su Bonny dopo la prestazione di oggi?

"Tre assist? Non posso dire quello che mi è passato per la mente. Sono felice per lui, ha lavorato bene in questi mesi e aspettava di giocare dall'inizio. E' sempre stato l'attaccante che è subentrato, oggi ha giocato al fianco di Lautaro e ha avuto una squadra motivata alle spalle che gli ha permesso di esprimersi al meglio. Sono felice per lui, se lo merita".

Importante portare Under 23 in Libia?

"Porteremo qualcuno di loro. Mi fa piacere perché possono giocare e hanno l'onore di rappresentare l'Inter e non devono sfigurare. Non devono pensare che Atletico Madrid-Inter sia una partita da oratorio. Dobbiamo sempre pensare a quello che rappresentiamo con la maglia dell'Inter addosso".

Hai parlato con Dumfries?

"Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato. E neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori. Abbiamo scherzato, l'ho visto che se n'è andato con una sacca piena di maglie dell'Inter, gli ho chiesto che doveva farci. Ma se si è incazzato per il cambio sono felice".

La riaggressione ha portato l'Inter a soffocare la Cremonese.

"Ci sono cose belle anche nelle aggressioni, non sono nelle riaggressioni. C'è questa voglia di andare a pressare, di mantenere la squadra avversaria disorganizzata. Lo fanno con cattiveria e voglia di essere dominanti, sono giocatori evoluti, bravi a capire quando e come andare. La stanno facendo abbastanza bene ultimamente".