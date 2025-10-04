Alberto Grassi, calciatore della Cremonese, ha commentato quanto accaduto nel pomeriggio del Meazza. Qui le sue parole dopo la gara con l'Inter:
Cremonese, Grassi: “Inter la più forte del campionato. Oggi apprendo che…”
Le parole del calciatore grigiorosso al triplice fischio di Inter-Cremonese di questo pomeriggio in conferenza stampa
L'idea è una salvezza tranquilla?"Troppo presto per dirlo. Abbiamo fatto un buon inizio ma dobbiamo rimanere umili".
Quanto avete sofferto la pressione?"Siamo entrati convinti ma l'Inter come rosa e qualità per me è la più forte del campionato. Per l'80% è stata bravura loro".
Quanto è importante aver riscoperto altri giocatori per le rotazioni?"Questo è importante, in settimana vanno a 200 km/h ma il mister deve fare le scelte".
Come giudichi il cambio modulo con Vazquez?"Abbiamo sofferto tutti e non abbiamo messo a suo agio Vazquez".
Che insegnamento apprendi oggi?"Dall'Inter oggi la grande qualità di passaggio, si impara sempre qualcosa".
