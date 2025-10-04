Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra, in conferenza stampa, arrivano anche le parole di Federico Dimarco al termine di Inter-Cremonese. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Onestamente in questo periodo ho sofferto un po', anche lavorando non riuscivo a uscire da un momento di difficoltà. Il mister e i compagni mi stanno aiutando a uscirne, più fai prestazioni di livello e più è facile uscirne. Da inizio campionato, dal ritiro stiamo lavorando bene. Se devo essere sincero, penso dobbiamo chiudere le partite prima. Anche oggi abbiamo creato tantissimo, era importante vincere: questa è la cosa più importante".