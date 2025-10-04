Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra, in conferenza stampa, arrivano anche le parole di Federico Dimarco al termine di Inter-Cremonese. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Onestamente in questo periodo ho sofferto un po', anche lavorando non riuscivo a uscire da un momento di difficoltà. Il mister e i compagni mi stanno aiutando a uscirne, più fai prestazioni di livello e più è facile uscirne. Da inizio campionato, dal ritiro stiamo lavorando bene. Se devo essere sincero, penso dobbiamo chiudere le partite prima. Anche oggi abbiamo creato tantissimo, era importante vincere: questa è la cosa più importante".
Inter, Dimarco: “Con Chivu tutti sul pezzo: ci dà la formazione solo tre ore prima”
Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Cremonese
E' un'impressione nostra o siete particolarmente in forma dal punto di vista fisico?
"Noi seguiamo quello che ci chiede l'allenatore. In ritiro abbiamo lavorato tanto con il mister".
Vi stimola ulteriormente sapere la formazione soltanto tre ore prima delle partite?
"E' vero che ci comunica la formazione soltanto tre ore prima della partita. E' giusto che tutti siano sul pezzo, fa bene al gruppo questa cosa di dover essere tutti pronti fino a tre ore dalla partita. Siamo in sintonia, questo gruppo è sano e lavora tutto verso la direzione giusta".
