Tudor: “Alla Juve i pareggi non bastano. Grandi partite con Atalanta e Villarreal ma…”

La conferenza stampa di Igor Tudor, allenatore della Juventus, prima della sfida contro il Milan
Matteo Pifferi Redattore 

"La vittoria ci manca, è ovvio, anche perché alla Juve non bastano i pareggi: guardo le prestazioni, devo dire che la squadra sta bene e la vedo in crescita": così il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor, dopo i quattro pari di fila ottenuti dai suoi ragazzi tra campionato e Champions League.

"Abbiamo fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal, abbiamo fatto meglio dell'avversario e abbiamo dato tutto - continua il croato nel suo ragionamento - ed è mancato davvero poco per vincerle entrambe".

E in vista del Milan: "Non ho la sfera di cristallo, non so che partita sarà - dichiara alla vigilia del big-match - di sicuro affrontiamo una grande squadra con un grande allenatore: giochiamo in casa, vogliamo fare una bella prestazione".

