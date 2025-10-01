Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter è pronta per tornare in campo in Serie A: sabato alle 18:00 a San Siro la sfida con la Cremonese, valida per la 6.a giornata di Serie A.
Inter-Cremonese, orario e giorno della conferenza di Cristian Chivu
Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della sesta giornata di Serie A
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di venerdì 3 ottobre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
