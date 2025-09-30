Slavia Praga, Trpisovsky: “Inter superiore in tutti i 90′. Puniti per i nostri errori”

Le considerazioni dell'allenatore ceco in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Slavia Praga

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 settembre - 23:31

Jindřich Trpišovsky, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa al Meazza al triplice fischio della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Abbiamo fatto un po' di errori e l'avversario ci ha punito, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo giocato come volevamo, non siamo stati tanto bravi nella loro metà campo. L'Inter ha confermato tutta la sua forza, anche su palla inattive: è stato difficile far fronte alle difficoltà. Fino al primo gol subito abbiamo difeso bene, l'approccio non è stato malvagio. Il problema vero è stato non riuscire a oltrepassare la metà campo. Nel secondo tempo, invece, chi è entrato ci ha aiutato, ma l'Inter è stata superiore in tutta la partita, soprattutto dal punto di vista tecnico".

Da parecchio non soffrivate così tanto.

"Siamo stati sotto pressione, i loro attaccanti sono di alta qualità. Serve una fase difensiva diversa da quella di stasera. Se l'avversario però fa un possesso palla di quel tipo, è difficile fare di meglio. Non siamo proprio riusciti a fare pressing e a giocare nella loro metà campo".

Hanno inciso gli errori di Stanek.

"Sappiamo che ha commesso un errore, ma anche quello fa parte del gioco. Purtroppo non lo abbiamo neanche aiutato, per cui sono deluso da tutta la squadra. Vorrei anche dire che lui è stato bravo in tutta la stagione, serate come questa possono accadere".

Potevi gestire meglio la formazione?

"Sicuramente, quando perdi poi rifletti sulle scelte che hai fatto. Comunque nella situazione attuale non era tanto facile, come squadra non siamo riusciti a lottare e imporre il nostro stile di gioco. Ci è mancata energia, la nostra caratteristica principale. Questo però non è dipeso dalle scelte di formazione, ma dallo stile di gioco complessivo. Si è visto, noi normalmente giochiamo in una maniera molto più audace".