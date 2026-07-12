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fcinter1908 partite conferenze stampa Inter, domani conferenza di presentazione del 26-27 di Marotta e Chivu: orario e dove vederla
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Inter, domani conferenza di presentazione del 26-27 di Marotta e Chivu: orario e dove vederla
Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027
Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027.
A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club
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