Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, vuole che la sua squadra venga ricordata come quella "che non si è mai arresa"

Marco Macca Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 13:22)

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Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, vuole che la sua squadra venga ricordata come quella "che non si è mai arresa", spinta dalla "passione" che anima questa nazione pazza per il calcio, ha dichiarato alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro la Svizzera. L'Albiceleste è andata vicina all'eliminazione nel percorso verso il titolo nel 2022 in Qatar, e quattro anni dopo ha vissuto momenti di grande apprensione contro Capo Verde (3-2 ai supplementari) ed Egitto (battuto 3-2 da 0-2) prima di raggiungere i quarti a Kansas City.

"Vorrei che questa squadra fosse ricordata come una squadra che non si è mai arresa", ha detto Scaloni nella conferenza stampa pre-partita. "Questa è l'eredità che vogliamo lasciare". "Probabilmente è diverso a livello di club - ha continuato - ma quando si tratta della nazionale argentina, è tutta una questione di passione. L'obiettivo è giocare con la stessa passione che avevi a sei o sette anni, quando eri per strada e non volevi perdere nemmeno un pallone". In carica dal 2018 come allenatore ad interim, l'ex assistente di Jorge Sampaoli ha trasformato la squadra in una macchina da vittorie, con due Coppe d'America (2021 e 2024) e la Coppa del Mondo del 2022. "La Scaloneta", come gli argentini chiamano la loro nazionale, affronterà una "ottima" Svizzera, che "gioca sempre" e ha uomini "esperti, fisici e atletici".

"In ogni caso, questo avversario ci darà del filo da torcere", ha affermato il 48enne allenatore. Scaloni ha anche criticato i media che hanno descritto Lionel Messi come un giocatore più lento di prima, con scatti meno frequenti e veloci. "Avresti dovuto scusarti con noi e con Leo", ha detto a un giornalista. "Se ti riferisci alla sua prestazione fisica, beh, Leo percorre distanze sempre simili durante le partite. Non corre di più né di meno, offre prestazioni costanti". "A 39 anni, alcuni pensano che non sia più al suo meglio. Per ora è il migliore, e finché lo vorrà - e non lo dico perché sono il suo allenatore della nazionale - continuerà ad esserlo".

Per quanto riguarda i rigori, "non mi verrebbe nemmeno in mente di andargli a dire di non tirarne un altro. Abbiamo giocatori capaci di tirarli, ma se vuole farlo, lo farà e se non vuole, è una sua scelta. Lasciamolo fare quello che vuole in campo", ha aggiunto l'allenatore.