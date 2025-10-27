Dopo la trasferta di Napoli l'Inter tornerà in campo nel turno infrasettimanale del campionato contro la Fiorentina. La gara, valida per la 9ª giornata di Serie A, è in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 a San Siro.
Inter-Fiorentina, domani la conferenza stampa di Chivu: tutte le info
Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della nona giornata di Serie A
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalistialle 14:00 di martedì 28 ottobre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
