FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Inter-Fiorentina, domani la conferenza stampa di Chivu: tutte le info

partite

Inter-Fiorentina, domani la conferenza stampa di Chivu: tutte le info

Inter-Fiorentina, domani la conferenza stampa di Chivu: tutte le info - immagine 1
Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della nona giornata di Serie A
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter-Fiorentina, domani la conferenza stampa di Chivu: tutte le info- immagine 2
Getty Images

Dopo la trasferta di Napoli l'Inter tornerà in campo nel turno infrasettimanale del campionato contro la Fiorentina. La gara, valida per la 9ª giornata di Serie A, è in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 a San Siro.

Inter Chivu
Getty

Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalistialle 14:00 di martedì 28 ottobreLa conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

(Inter.it)

Leggi anche
Roma, Gasperini: “Gruppo sano. Dybala? Sue parole non vere e non giuste ma…”
Conte: “Io ho fatto vincere l’Inter e giocatori mai vincenti. Lautaro? Due anni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA