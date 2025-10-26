Roma, Gasperini: “Gruppo sano. Dybala? Sue parole non vere e non giuste ma…”

"Le parole di Dybala dopo il Plzen non le ritenevo vere e giuste. Poi con i ragazzi abbiamo parlato nello spogliatoio e spesso a caldo si dicono cose che non si pensano anche se le sue erano state abbastanza chiare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini , tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani a Reggio Emilia con il Sassuolo tornando sulla critica di Dybala alla squadra dopo il ko in Europa League.

Sulle condizioni di Dybala ha spiegato: "Paulo può giocare titolare domani perché fisicamente sta bene. Ha una buona resistenza, come tutti i giocatori di livello. L'unico problema è che stia bene e oggi lo è e questo mi fa bene sperare. Ma anche lui deve iniziare a pestare l'area, fare gol e fare assist. E' un attaccante, non deve giocare a centrocampo", ha sottolineato.