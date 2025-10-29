Fiorentina, Pablo Marì: “Fischi giusti dai tifosi. Serve più concentrazione”

Le parole del calciatore viola al triplice fischio di Inter-Fiorentina di questa sera al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:56)

Pablo Marì, calciatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto nel match di stasera contro l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Il mister ha tanta esperienza, noi dobbiamo seguirlo. E' il nostro punto di riferimento. Il nostro momento è questo, dobbiamo adattarci e sapere cosa ci aspetta. Abbiamo tre giorni per preparare una partita molto importante, dobbiamo prepararla bene per vincere".

I tifosi contestano.

"Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo, non è una roba bella da vedere la nostra. Sappiamo in che situazione siamo, stiamo facendo il massimo per vincere, ma non ci stiamo riuscendo. Manca un pezzettino, ma dobbiamo farlo: non c'è altra strada. I ragazzi non meritano di stare in questa situazione".

Che spiegazione ti dai di queste prime nove giornate?

"Non stiamo riuscendo a trovare quel pezzettino che ci manca. E' piccolo, ma decisivo. Si deve trovare in qualche modo. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio: i dettagli spostano. Dobbiamo fare meglio dal primo all'ultimo minuto, serve più concentrazione. Io sono sicuro che questa squadra farà il massimo per uscire da questo momento".