Inter-Juve, Chivu parlerà in conferenza: ecco data, orario e dove vederla

Alla vigilia della sfida di campionato, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti: ecco quando
Marco Astori
Dopo la vittoria in casa del Sassuolo, l'Inter si prepara al big match contro la Juventus, gara valida per la 25a giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle 20:45.

Alla vigilia della sfida di campionato, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle 14:00. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.

