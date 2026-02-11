Dopo la vittoria in casa del Sassuolo, l'Inter si prepara al big match contro la Juventus, gara valida per la 25a giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle 20:45.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Inter-Juve, Chivu parlerà in conferenza: ecco data, orario e dove vederla
partite
Inter-Juve, Chivu parlerà in conferenza: ecco data, orario e dove vederla
Alla vigilia della sfida di campionato, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti: ecco quando
Alla vigilia della sfida di campionato, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle 14:00. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA