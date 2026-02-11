Antonio Conte è una furia. Il tecnico del Napoli, nella conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso contro il Como che è costato l'eliminazione alla sua squadra, ha ribadito un concetto: "Due anni, scudetto e Supercoppa. Quindi adesso inizio a fare così: ogni volta che verrà in conferenza mi mett così, faccio il due con le dita e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli".