Antonio Conte è una furia. Il tecnico del Napoli, nella conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso contro il Como che è costato l'eliminazione alla sua squadra, ha ribadito un concetto: "Due anni, scudetto e Supercoppa. Quindi adesso inizio a fare così: ogni volta che verrà in conferenza mi mett così, faccio il due con le dita e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli".
Conte perde il controllo: “D’ora in poi faccio conferenze col 2 e ricordo a tutti zero titoli”
Il tecnico del Napoli alza i toni al termine del match di Coppa Italia perso contro il Como e la conseguente eliminazione
