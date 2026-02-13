Il capitano bianconero è intervenuto in conferenza stampa al posto del suo allenatore Spalletti alla vigilia di Inter-Juventus

Alessandro De Felice Redattore 13 febbraio - 15:35

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro alle 20:45 e valida per la 25ª giornata di Serie A.

"È chiaro che è stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ne avevamo bisogno. Anche perché poi ci saranno tante partite ravvicinate. Credo che ci siamo preparati al meglio per la grande sfida di domani. Siamo carichi, siamo pronti e non vediamo l’ora di giocare”.

Più consapevoli rispetto al passato?

"Sappiamo tutti l'importanza della partita di domani e conosciamo la loro forza. Loro sono molto maturi e a noi questo è mancato perciò penso sia quella la differenza a livello di classifica. Siamo consapevoli e dobbiamo avere grande personalità per fare una grande partita domani".

Il rinnovo di Spalletti?

"Non spetta a me dirlo, ma siamo molto contento di lavorare con lui. Il mister non ama che si parli di lui e me l'ha detto anche prima. Però siamo molto contenti di lui".

Consigli all'arbitro?

"Non mi sento di dare consigli di arbitri. A me non piace creare polemiche con gli arbitri e non voglio entrare in queste polemiche".

Come sta Thuram?

"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Koop ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perchè sono partite che si preparano bene".