Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro alle 20:45 e valida per la 25ª giornata di Serie A.
Juve, Locatelli: “Inter molto matura, conosciamo la loro forza. Arbitri e Thuram…”
"È chiaro che è stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ne avevamo bisogno. Anche perché poi ci saranno tante partite ravvicinate. Credo che ci siamo preparati al meglio per la grande sfida di domani. Siamo carichi, siamo pronti e non vediamo l’ora di giocare”.
Più consapevoli rispetto al passato?
"Sappiamo tutti l'importanza della partita di domani e conosciamo la loro forza. Loro sono molto maturi e a noi questo è mancato perciò penso sia quella la differenza a livello di classifica. Siamo consapevoli e dobbiamo avere grande personalità per fare una grande partita domani".
Il rinnovo di Spalletti?
"Non spetta a me dirlo, ma siamo molto contento di lavorare con lui. Il mister non ama che si parli di lui e me l'ha detto anche prima. Però siamo molto contenti di lui".
Consigli all'arbitro?
"Non mi sento di dare consigli di arbitri. A me non piace creare polemiche con gli arbitri e non voglio entrare in queste polemiche".
Come sta Thuram?
"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Koop ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perchè sono partite che si preparano bene".
