Inter, Lautaro: “Momenti senza gol? Ne parlo anche con lo psicologo. Mio padre…”

In conferenza stampa questa sera si è presentato capitan Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro ha parlato al triplice fischio di Inter-Lazio. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Oggi era una gara importante per noi, per la classifica e per il percorso. Torniamo in testa, è quello che volevamo dopo i tanti punti persi per strada. Ci sono tante cose da migliorare, sono contento per il lavoro che si sta facendo con il nuovo mister che ha voglia di crescere con noi. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, questi tre punti hanno un grande valore".