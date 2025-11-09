Inter, Lautaro: “Momenti senza gol? Ne parlo anche con lo psicologo. Mio padre…”

In conferenza stampa questa sera si è presentato capitan Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro ha parlato al triplice fischio di Inter-Lazio. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Oggi era una gara importante per noi, per la classifica e per il percorso. Torniamo in testa, è quello che volevamo dopo i tanti punti persi per strada. Ci sono tante cose da migliorare, sono contento per il lavoro che si sta facendo con il nuovo mister che ha voglia di crescere con noi. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, questi tre punti hanno un grande valore".
Senti nella crescita avuta anche in campo di riuscire a gestire meglio i momenti di appannamento rispetto al passato?
"Per me il gol ha sempre un valore enorme. Quando la squadra vince, sicuramente è meglio. Non interessa chi fa gol, su questo ovviamente lavoro tanto, anche con lo psicologo. Faccio un lavoro anche fuori dal campo che mi aiuta tanto. Assist o gol, do tutto come sempre".
Partita per mettere in mostra i principi di Chivu?
"Conosciamo il loro lavoro, abbiamo codificato bene alcune giocate. Li abbiamo messi in difficoltà pressando alto, era importante sbloccarla subito. Il secondo gol ha reso tutto più facile".
Hai raggiunto Mazzola al quarto posto nella classifica marcatori della storia dell'Inter.
"Mi emoziona sicuramente, arrivare fin lì non me lo aspettavo. Il lavoro paga sempre. Mio padre mi ha trasmesso l'amore per il calcio e per il lavoro, per far bene e dare allegria alla gente".
