FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Juric: “Tutto risolto con Lookman: è un ragazzo particolare ma ci siamo confrontati e…”

partite

Juric: “Tutto risolto con Lookman: è un ragazzo particolare ma ci siamo confrontati e…”

Juric: “Tutto risolto con Lookman: è un ragazzo particolare ma ci siamo confrontati e…” - immagine 1
Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa oggi ed è tornato così sul caso Ademola Lookman
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa oggi ed è tornato così sul caso Ademola Lookman dopo quanto accaduto contro il Marsiglia: "Tutto risolto. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto.

Juric: “Tutto risolto con Lookman: è un ragazzo particolare ma ci siamo confrontati e…”- immagine 2
Getty

Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra ad essere più uniti di prima", riporta TMW.

Leggi anche
Sarri: “In Europa in poche più forti dell’Inter. E su Chivu dico che per...
Cagliari, Pisacane su Caprile: “Ha talento e personalità, può ambire a fare grandi cose”

© RIPRODUZIONE RISERVATA