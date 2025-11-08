Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa oggi ed è tornato così sul caso Ademola Lookman dopo quanto accaduto contro il Marsiglia: "Tutto risolto. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto.
Juric: “Tutto risolto con Lookman: è un ragazzo particolare ma ci siamo confrontati e…”
Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra ad essere più uniti di prima", riporta TMW.
