Le parole dell'allenatore biancoceleste al triplice fischio del match di stasera contro l'Inter al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 23:42)

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al Meazza al triplice fischio della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il gap tra noi e l'Inter è grosso, ma per il carattere e per la mentalità sono soddisfatto. Quell'erroraccio poteva portarci alla disfatta, invece abbiamo sofferto all'inizio, ma poi siamo usciti bene. Abbiamo avuto anche qualche situazione per rimetterla in piedi. Il gap esiste, è bello ampio, ma la mia squadra sta crescendo. Non capita a tante squadre di avere 3-4 palle gol nette a San Siro, per cui credo la fase offensiva stasera abbia funzionato. Sono soddisfatto in questo momento, un mese fa non lo ero. Se potessi comprare un attaccante da 40 gol sarei più soddisfatto".

Farete un punto sul mercato con la società?

"Io quest'anno accetterò tutto fino a giugno. Ho fatto una promessa ai giocatori e al popolo laziale e la porto in fondo. Spero poi che la società nei prossimi giorni faccia un punto definitivo sul prossimo mercato".

Conti di recuperare Castellanos?

"Chi conto di recuperare io ha poco senso, serve il via libera dallo staff".

Guendouzi?

"Non è che lo veda così più nervoso così come me lo ricordavo due anni fa. Mi sembra sugli stessi livelli, ma è anche la sua forza. Va bene anche così. Mi sembra che dopo il derby, in cui ha preso una espulsione stupida, ha cambiato atteggiamento. Riesce a contenersi maggiormente, non ha preso neanche un'ammonizione. Noi nelle ultime tre partite non abbiamo preso neanche un'ammonizione. La mentalità si sta raddrizzando".

Eri nervoso?

"Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio. L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. E' l'ora però di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato".

Rovella?

"Non lo vedo da più di 40 giorni. L'ho visto passare qualche volta di sfuggita, si sta allenando con un programma diverso e orari diversi. Con lui non ho parlato. Non so quali possano essere i tempi, l'infortunio è problematico. Fatemi un favore: chiedete al medico. Romagnoli ha chiesto un cambio precauzionale, il muscolo si induriva dopo un tot di minuti e sul 2-0 l'ho tolto".