Lecce, Di Francesco: “Gol evitabile, ma concesso poco all’Inter. Dico ai ragazzi…”

Le parole dell'allenatore giallorosso al triplice fischio di Inter-Lecce di stasera in conferenza stampa

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 23:26)

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al Meazza dopo la gara di stasera contro l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Abbiamo fatto capire ai ragazzi che possiamo giocarcela contro chiunque, nonostante le tante assenze hanno interpretato al meglio le mie richieste. Abbiamo preso un gol evitabile, siamo riusciti a concedere poco all'Inter e a creare qualcosa. Siamo calati nella ripresa, ma ci poteva stare. Ci teniamo stretti questa prestazione. Dico ai ragazzi che dobbiamo crederci: fossimo stati ancora più coriacei avremmo portato a casa un punto almeno".

C'è negatività intorno alla squadra?

"Io parlo anche per trasmettere messaggi ai ragazzi. Se da una partita del genere estrapoliamo solo il risultato, e ci sta, butti all'aria per errori e ingenuità delle prestazioni. Un insieme di cose ci ha portato a perdere la gara col Parma nello scorso turno. Capisco l'ambiente, io sono incazzato anche oggi: dobbiamo crederci, anche in 10 o in sofferenza a San Siro si può portare a casa un risultato. Tutti guardiamo la classifica, tutti leggono, tranne me. Bisogna leggere quelli che fanno critiche costruttive o che dicono qualcosa di sensato di calcio".

Gandelman ci teneva a far bene.

"Bastoni non fa il terzo nell'Inter in fase di costruzione, ma il terzino. L'Inter ha diversi palleggiatori, attaccanti forti e noi dovevamo essere bravi tatticamente a fare la nostra partita. Lui ha avuto grande disciplina, ha anche caratteristiche diverse dagli altri che ci permetteranno di portarlo in area di rigore e creare problemi agli avversari".

Giudizio sui singoli?

"Siebert ha fatto una prova ottima. Tornato a San Siro è un altro giocatore rispetto a quando siamo venuti qui contro il Milan. I complimenti gli vanno fatti per come ha sostituito un giocatore importante. Pierotti ha fatto tanto dal punto di vista della voglia di fare e dell'attenzione, deve continuare su questa strada. Può migliorare, avverrà col lavoro e con la sua disponibilità. Non mi piace andare tanto sui singoli, diciamo che abbiamo fatto un'ottima prova di squadra".

Si aspetta qualcosa sul mercato in attacco?

"Il mercato non è finito qua, faremo sicuramente altro. Mi affido alle sapienti mani del mio direttore che sa dove e come muoversi. Gandelman è un giocatore che già migliora il fatto di andare a riempire più l'area, poi il resto si vedrà".