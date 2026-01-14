Le parole del calciatore giallorosso al triplice fischio di Inter-Lecce di stasera in conferenza stampa

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 23:08)

Riccardo Sottil, calciatore del Lecce, ha analizzato in conferenza stampa il risultato della gara con l'Inter di stasera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister, andando a prendere l'Inter con grande coraggio. Loro hanno una qualità superiore, peccato per il gol preso nei minuti finali che taglia un po' le gambe. Ripartiamo dalle cose positive, ne abbiamo fatte diverse. Potevamo fare un po' meglio in qualche ripartenza, dobbiamo migliorare in questo. Ci aspetta un'altra battaglia col Milan, dobbiamo ripartire da quanto fatto stasera".

Il calendario non dà una mano.

"Frustrante delle volte non raccogliere punti, perché fai tanto e dai tanto. Nella corsa salvezza la medicina sono i risultati contro le dirette concorrenti. Col Parma avevamo avuto il pallino per sessanta minuti, poi è successo quello che è successo. Oggi abbiamo fatto bene contro una grande squadra, per noi d'ora in poi è importante ogni punto. Questo atteggiamento dobbiamo riproporlo negli scontri diretti".

Hai avuto anche tu un'occasione.

"Una situazione di cui parlo sempre con Falcone, gli dico sempre di lanciarmi subito quando può. La palla mi è rimbalzata, ho visto Sommer fuori e d'istinto mi è venuto di calciare di prima. Sarebbe stato un gol importante e avrebbe dato grande slancio".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"C'è un misto, perché siamo soddisfatti della partita fatta, ma anche amareggiati per il risultato. Non è bello tornare a casa con zero punti".