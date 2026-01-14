Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Como, ha parlato così di Inter-Napoli

Marco Astori Redattore 14 gennaio - 12:23

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Como, ha parlato così di Inter-Napoli di domenica sera: "Inter-Napoli è stata veramente una bella partita ma perché hanno giocato molto bene tecnicamente: l'intensità della partita non la dà la corsa, la corsa è una componente se la palla viaggia forte.

E loro hanno giocato una bella partita tecnicamente. L'Inter è sei anni che, a parte nel 2022/23, non esce dalle prime due: il Napoli negli ultimi 12 anni è rimasto solo due anni fuori dalla Champions, hanno fatto un lavoro molto importante.

Il nostro obiettivo di tutti, sapendo delle difficoltà, è quello di lavorare per far sì che il Milan giochi la Champions. Per far questo bisogna lavorare e far fatica: e non è che se c'è un momento brutto si perde il valore, la stagione è fatta di alti e bassi".