Milan, Allegri: “Assalto Inter nei primi ’15, poi buon primo tempo. Per lo scudetto…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Milan. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Ho ringraziato la squadra per la serata meravigliosa, hanno regalato una bella serata ai tifosi e alla società. L'altra faccia della medaglia è che domani riposiamo, poi martedì torniamo in campo per preparare la gara con la Lazio. Dobbiamo fare bene per non buttare a mare il risultato di stasera. Ci vuole equilibrio, pur festeggiando. Dobbiamo migliorare tante cose. Ci hanno assaltato nel primo quarto d'ora, eravamo un pochino timorosi, ma abbiamo fatto un buon primo tempo. Dovevamo far meglio in alcune situazioni in cui potevamo aprire il gioco dal lato di Saelemaekers. Bisogna anche migliorare la condizione. Abbiamo un giorno da recuperare, poi torneremo in campo a lavorare".