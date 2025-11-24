Le parole del calciatore nerazzurro al triplice fischio del derby di campionato di questa sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 00:06)

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa al triplice fischio di Inter-Milan. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Abbiamo fatto una gara seria, loro hanno fatto gol nell'unico tiro in porta. Avevano il miglior portiere al mondo e in queste partite gli episodi contano. Domani guarderemo al video quello che è successo. Scontri diretti? Non so se è casualità, ma dobbiamo vedere cosa sbagliamo in queste partite per continuare a lavorare. Quando c'è densità nell'area, è più difficile, ma vale per tutti, non solo per l'Inter.

Come ti senti dopo l'infortunio?

"Sono rientrato con voglia di aiutare la squadra. Negli ultimi 10' non avevo le gambe come volevo, ma è normale. Devo migliorare".

Come mai giocate meglio ma il Milan vince?

“Le ultime partite con il Milan sono state quasi uguali. Ci aspettano e ripartono, lo fanno anche bene. Tutti dicono che siamo più bravi, ma loro sono una grande squadra, con un portiere fortissimo e si sono difesi benissimo”.

Contro l’Atletico riuscirete a dimenticare?

“Qualsiasi partita è ideale dopo tre giorni. Dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato, per poi ripartire”.