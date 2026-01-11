Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Napoli di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 23:59)

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Alessandro Bastoni al termine di Inter-Napoli di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' stato molto difficile affrontare Hojlund, è un giocatore molto forte. Non lo ricordavo quando era all'Atalanta, non sono sorpreso però perché sapevamo di affrontare una grande squadra".

Com'è il bicchiere dopo il pareggio? C'è delusione?

"Direi di sì d'istinto, sapevamo quanto fosse importante vincere stasera. Giusto analizzare stasera, ma anche il percorso fatto finora. Avevo parlato anche dopo la Juventus, quando l'aspetto mentale nello spogliatoio era abbastanza complicato, ma se devo invece analizzare invece il punto di stasera sono soddisfatto e me lo prendo volentieri, anche guardando la classifica".

Qual è la difficoltà più evidente incontrata stasera?

"Abbiamo uno stile di gioco chiaro, normale poi ci siano anche le qualità degli altri. Sul primo gol hanno fatto tante giocate di prima e un ottimo attacco, c'è anche la bravura degli avversari".

Il Napoli è la squadra più forte affrontata?

"La lotta per il campionato riguarda diverse squadre, la classifica è questa. Bisogna mettere dentro 4-5 squadre, ma il Napoli è senza dubbio la squadra più forte affrontata".