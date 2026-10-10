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Alberto Gilardino ha fatto oggi il suo esordio sulla panchina del Parma nel match di San Siro contro l'Inter. Qui le sue parole in conferenza stampa dopo la gara:

“Bisogna essere sempre molto lucidi nei vari momenti della stagione, capire che partita affrontare. Secondo me il Parma stasera è partito molto bene, poi se commetti alcune ingenuità le paghi a caro prezzo contro una squadra straripante come l’Inter. Al 20’ del primo tempo è più difficile se sei sotto di due gol, ma ho feedback positivi da questa partita sia da singoli giocatori che di squadra nel secondo tempo. Sono molto arrabbiato per il terzo gol preso: il primo è un infortunio di due giocatori, il secondo viene da rigore, mentre l’altro mi fa arrabbiare un po’ di più. Abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti, non era semplice crearle. C’è amarezza per la sconfitta, per quello che i ragazzi mi fanno vedere e per i tifosi che erano qui, ma sono molto fiducioso”.

Quali sono i feedback positivi?

"La costruzione dal basso così esasperata no, già da qualche giorno dicevo a Keita di non venire a prendere palla così basso e di schiena. Alcuni errori sono costati cari, ma non sono da condannare. C'è da migliorare. Le note positive ci sono anche nei singoli: i due attaccanti hanno fatto bene, abbiamo ritrovato Bernabé. La squadra è stata in partita nel secondo tempo: normale ci sia da migliorare, ne sono cosciente".