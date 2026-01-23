Pisa, Gilardino: “Serata amara, il rigore ha cambiato la gara. I cambi invece…”

Le parole dell'allenatore dei toscani in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Pisa di stasera al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 23:20)

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Pisa di stasera al Meazza. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Stasera è molto difficile parlare, la serata è molto amara. Per come eravamo partiti, per quello che avevamo fatto fino allo 0-2. La fotografia è nell'analisi del rigore per l'Inter, che ha cambiato l'inerzia della partita. Quello e il colpo di testa di Canestrelli con cui nel secondo tempo avremmo potuto pareggiarla. Anche se la serata è amara, non dobbiamo dimenticare il percorso fatto dalla squadra e le ottime prestazioni fatte. Abbiamo commesso troppi errori contro una grande squadra che ci ha punito. Non meritavamo un risultato così ampio, rispetto a quanto si era visto nel primo tempo".

Quanto è difficile assorbire una batosta psicologica del genere?

"Il 3-2 dell'Inter è stato una bella botta. Ho cercato di caricare la squadra nell'intervallo, stavamo facendo bene e c'era comunque la possibilità di riprenderla. Mi assumo le responsabilità dei cambi che pensavo potessero darmi qualcosa, ma così non è stato, Piccinini a parte. Altre volte i cambi hanno fatto la differenza, invece stasera meno".

Formazione confermata?

"Volevo dare continuità dopo l'Atalanta, mi avevano dato certezze. Con il capitano ho un ottimo rapporto, ci sono tante partite da giocare e lui ci sarà. Meister? Non so ancora l'entità del suo problema, ci aspettiamo ovviamente tanto da lui. Ho bisogno di certezze, deve stare al 100% e mi auguro possa recuperare".

Farete qualcosa sul mercato?

"C'è rapporto con la società, parliamo quotidianamente. Laddove ci saranno i presupposti per migliorare la rosa, dovremo individuarli con precisione. Non è semplice a gennaio trovare gli uomini giusti. In Italia è difficilissimo. La società è intervenuta con stranieri che hanno ambizione, fame e una storia. Dovrò essere io bravi a inserirli, le certezze devo darle io alla squadra dopo questa sconfitta amara. Lo farò nei prossimi giorni".